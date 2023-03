Lavoro: l’81% degli studenti è altruista

Dopo l’esperienza di solitudine durante il lockdown, l’81% degli studenti desidera fare la differenza nel mondo attraverso il proprio lavoro in diversi settori, come la medicina, la psicologia, la fisioterapia e la cura dell’ambiente, inclusa l’assistenza agli animali. Il rapporto è stato condotto su un campione di 1015 genitori e 1015 bambini appartenenti alle generazioni Z (nati tra il 2006 e il 2009) e Alpha (nati tra il 2010-2012).

Il sondaggio, condotto da GoStudent, è stato somministrato a famiglie in diversi paesi europei, tra cui Italia, Regno Unito, Spagna, Austria, Germania e Francia. Sono proprio gli studenti italiani quelli che mostrano maggior altruismo e determinazione a lasciare un’impronta positiva nel futuro. Questa motivazione sembra derivare anche dal senso di isolamento vissuto da molti bambini e adolescenti durante i mesi più difficili della pandemia, il che è stato riportato anche nell’Education Report 2021 di GoStudent. In particolare, in Italia, il 65% degli studenti ha riferito di essersi sentito isolato, il che rappresenta la percentuale più alta in Europa.

Questa esperienza ha anche ispirato e motivato molti studenti a cercare professioni che possano avere un impatto positivo sul mondo. In Italia, in particolare, la voglia di realizzarsi professionalmente e di perseguire il proprio lavoro ideale è ciò che spinge gli studenti a impegnarsi duramente nello studio. Nel dettaglio, il 94% degli studenti italiani ha deciso di dedicarsi seriamente alla propria formazione, il che rappresenta il valore più alto tra gli altri paesi europei. Inoltre, il 92% degli studenti italiani non desidera soltanto realizzarsi professionalmente, ma anche intraprendere una carriera di successo, che possa garantire loro grandi soddisfazioni. Infine, nonostante la volontà di avere successo, il 90% degli studenti italiani non è disposto a sacrificare le relazioni sociali, che ritengono fondamentali per il proprio sviluppo umano.