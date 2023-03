Lancia presenterà una concept car durante la Milano Design Week

Ad aprile, in occasione della Milano Design Week, Lancia presenterà una nuova concept car. Riprenderà le linee della futura Ypsilon elettrica in uscita nel 2024?

Ormai non è più un mistero: Stellantis vuole rilanciare Lancia, lo storico brand italiano “dimenticato” dall’ex FCA. Presto la line-up del marchio non includerà solamente la Lancia Ypsilon, anche se per vedere i primi cambiamenti bisognerà aspettare ancora un po’.

La prossima generazione della Ypsilon, tanto per iniziare, verrà lanciata solamente tra un anno nel 2024. In compenso, potremmo presto farci un’idea della direzione che Stellantis intende dare al brand. In occasione della Milano Design Week, che si terrà ad aprile, l’azienda mostrerà una concept car che anticiperà il futuro di Lancia.

Per il momento i dettagli sono ancora scarni e Lancia non ha fornito grosse anticipazione. Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha condiviso un teaser che mostra il posteriore della concept car. Troviamo alcuni degli elementi della Lanica PU+RA Zero, una scultura che era stata presentata un anno fa. Il richiamo più evidente passa dai fari a LED circolari.

Se PU+RA Zero era una scultura, la concept car sarà una vera e propria auto. Ma è evidente che tra i due progetti esiste un forte legame. A partire dal fatto che il teaser include il claim Emozione Pu+RA.

La Lancia Ypsilon di prossima generazione sarà disponibile sia in versione completamente elettriche che ibrida. Il nuovo veicolo arriverà nel 2024, mentre nel 2026 vedremo la prossima ammiraglia del brand e, due anni dopo, sarà il turno di una vettura che raccoglierà il testimone dell’iconica Lancia Delta. Sempre dal 2028 Lancia venderà esclusivamente auto elettriche.