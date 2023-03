James Bond: Taron Egerton non si sente all’altezza per il ruolo

Tra i rumor che circolano per il possibile nuovo interprete di James Bond, gira anche la voce che Taron Egerton possa essere l’uomo scelto dalla produzione. Ma l’attore ha fermamente smentito queste voci, dichiarando di non sentirsi adatto per la parte.

Ecco le sue parole:

Credo che loro abbiano già qualcuno pronto, che non sono io. Non ho mai avuto alcuna conversazione con i produttori, i Broccoli non mi hanno mai interpellato. E non sono neanche stato inserito tra le personalità che potessero interessargli. Non credo di essere la persona giusta, ci sono candidati molto migliori di me. Però per stare tra il pubblico non avrei alcun problema, sono film grandiosi.

Chi sarà il prossimo James Bond? Non si sa ma le voci e i fantacasting in merito si diffondono ormai da mesi, anzi, anni. Con Daniel Craig definitivamente fuori dai giochi è ora di voltare pagina, con una scelta che combini tradizione e modernità. Sembra che 007 non tenterà la strada intrapresa da Doctor Who, dunque niente genderswap né un interprete di colore, ma servirà allo scopo qualcuno ugualmente credibile nella parte, charmant ma anche “inedito”.