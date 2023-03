Hogwarts Legacy: ecco il personaggio più odioso del gioco, secondo gli utenti di Reddit

Hogwarts Legacy presenta un vasto repertorio di personaggi, ma ce n'è uno in particolare che è stato ritenuto davvero insopportabile dagli utenti di Reddit.

Vi siete mai chiesti qual è il personaggio più odioso di Hogwarts Legacy? Gli utenti di Reddit non hanno alcun dubbio su chi possa essere: Ignatia Wildsmith, l’inventrice della metropolvere che viene utilizzata per lo spostamento rapido attraverso le postazioni rappresentate con un suo busto animato.

A quanto pare Ignatia sembrerebbe essere talmente tanto insopportabile da superare persino Voldemort e la Umbrige (da sempre il personaggio più odiato della saga di Harry Potter) come mostrato dal meme che trovate qui sotto e che ha raccolto 7200 mi piace e oltre 400 commenti.

Ma perché è così tanto detestata? Semplicemente perché parla ogni qualvolta che ci teletrasportiamo da una zona all’altra ed avendo un repertorio di frasi molto limitato, alla centesima espressione trita e ritrita non può che essere percepita come una presenza fastidiosa per i giocatori.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è il nuovo GDR ambientato nel Wizarding World che ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy è disponibile ora per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

