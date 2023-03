Dal 3 marzo su Amazon Prime Video arriva la serie tv più rock degli ultimi anni. Se amate le vibes anni’70, il rock and roll e le storie legate alle rock band non potete assolutamente perdervela. Il nome? Daisy Jones and The Six. È la serie tv di marzo senza ombra alcuna. Attesa dai fan del romanzo da cui è tratta e non solo, lo show promette di soddisfare sia chi ama le trasposizioni letterarie che gli amanti dei drama a sfondo musicale e non solo. Potrebbe piacere ad un pubblico più ampio del previsto. La produzione vanta i nomi importanti di Amazon Studios e Hello Sunshine, la casa cinematografica di proprietà di Reese Whiterspoone e produttrice di film come Your Place or Mine (la nuova rom-com Netflix) o Un regalo da Tiffany. Cast variegato: da grandi nomi come Sam Claflin a nuovi volti come Riley Keough, non mancano graditi ritorni nel panorama seriale come Suki Waterhouse. In sostanza la nuova miniserie Amazon potrebbe incuriosire davvero chiunque. Ecco tutto quello che dovete sapere per arrivare preparati alla visione dei primi capitoli di Daisy Jones and The Six.

Come sempre, prima di addentrami nell’analisi e nei dettagli di tutto quello che dovete sapere prima di vedere la Daisy Jones and The Six, vi lascio il trailer dello show Amazon che dal 3 marzo vi aspetta sulla piattaforma streaming.

Daisy Jones and The Six debutterà il 3 marzo in esclusiva solo su Amazon Prime Video, con nuovi episodi ogni venerdì fino al 24 marzo, in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Nel cast della serie Riley Keough interpreta Daisy Jones, mentre Sam Claflin è Billy Dunne, Camila Morrone veste i panni di Camila Dunne, Will Harrison di Graham Dunne, Suki Waterhouse ha il ruolo di Karen Sirko, Josh Whitehouse quello di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon è Warren Rhodes, Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

Da Amazon Studios e Hello Sunshine, Daisy Jones & The Six ha come executive producer Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine e Brad Mendelsohn per Circle of Confusion. Scott Neustadter e Michael H. Weber hanno creato la serie basata sul romanzo di Taylor Jenkins Reid, qui anche in veste di produttrice. Scott Neustadter è executive producer e co-showrunner con Will Graham, anch’egli executive producer. James Ponsoldt ha diretto i primi cinque episodi e ricopre anche il ruolo di executive producer, Nzingha Stewart ne ha diretti quattro e Graham uno. La serie conterrà brani originali scritti e prodotti dal produttore nominato ai Grammy Blake Mills e da una serie di altri talentuosi co-sceneggiatori.

La sinossi di Daisy Jones & The Six

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all’apice del successo.

Il cast di Daisy Jones & The Six

La musica di Daisy Jones & The Six

Le canzoni dello show Amazon sono originali, scritte, composte e registrate appositamente per la serie. I testi traggono la maggior parte ispirazione dai testi che Taylor Jenkins Reid ha inserito alla fine del suo romanzo. I titoli sono esattamente quelli indicati dall’autrice nel suo volume. L’album con la colonna sonora della serie sarà disponibile per l’acquisto in formato vinile. La musica originale sarà pubblicata da Atlantic Records in concomitanza con l’uscita della serie, che debutterà il 3 marzo, con nuovi episodi ogni venerdì fino al 24 marzo, esclusivamente su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Il romanzo di Taylor Jenkins Reid

Gli appassionati lettori non avranno certo bisogno di presentazioni, sapranno certamente chi è Taylor Jenkins Reid. Ad ogni modo un piccolo ripassino non ha mai fatto del male a nessuno. Taylor Jenkins Reid è un’autrice nata ad Acton, Massachusetts, nel 1983. Ha iniziato a scrivere mentre lavorava come insegnate in un liceo, fino a quando non ha ottenuto finalmente un contratto editoriale. Ha lavorato nell’ambito della produzione cinematografica per tre anni, per poi laurearsi.

Il suo primo romanzo, Tu, io e tutto il tempo del mondo, è stato pubblicato nel 2013. I sette mariti di Evelyn Hugo è stato pubblicato nel 2017, per questo romanzo è stata nominata per un Goodreads Choice Award. Il libro è stato anche finalista per il Libro del mese. Il suo romanzo del 2019, Daisy Jones & The Six, è stato il primo ad essere adattato in una miniserie da Amazon Studios, coprodotta da Reese Witherspoon. Il libro è parzialmente basato sulla carriera della band Fleetwood Mac e sulla registrazione del loro album di successo Rumours. L’autrice vive a Los Angeles con suo marito, Alex Jenkins Reid, e con la loro figlia. I romanzi di Taylor Jenkins Reid hanno fan sparsi in tutto il mondo e sono stati nelle vette delle classifiche del New York Times, non è affatto banale che i romanzi dell’autrice vengano contesi a destra a manca per essere trasposti. Il fandom e ampio e il potenziale di successo delle pellicole pure.

Per non tralasciare nulla ecco la trama di Daisy Jones & The Six

ESSERE LA MUSA DI QUALCUNO NON MI INTERESSAVA. IO NON SONO UNA MUSA. IO SONO QUEL QUALCUNO. FINE DELLA STORIA.

Daisy Jones & The Six: un gruppo rock diventato leggenda. I loro concerti hanno riempito gli stadi di tutto il mondo, le loro canzoni hanno infiammato le notti di un’intera generazione. Il loro mito è la favola di un’ascesa folgorante, dalle prime esibizioni nei locali underground al successo planetario. È l’incarnazione stessa di un’epoca in cui sesso, droga e rock’n’roll sembravano inscindibili. È la sintesi di un’alchimia perfetta: quel magnetismo unico tra Billy Dunne – il frontman della band, carismatico e tormentato – e Daisy Jones, splendida cover girl e cantautrice dal talento naturale, spirito libero e inafferrabile. Eppure, il 12 luglio 1979, dopo un concerto memorabile, il gruppo è scoppiato, sciogliendosi per sempre. Nessuno ha mai saputo perché… Fino a oggi. Ex musicisti e manager, giornalisti e famigliari: sono stati tutti testimoni, e adesso, a quarant’anni di distanza, sono finalmente pronti a raccontare la verità. Ma ognuno ha la propria versione dei fatti. Quella che rivive nelle loro voci è una storia di ragazzi di vent’anni, amici e amanti, fratelli e rivali; idoli sul palco, anime fragili a riflettori spenti. Una storia di notti folli e albe smarrite, sogni troppo grandi da afferrare e demoni troppo forti da annientare, passioni che accendono il sangue nelle vene e stelle che brillano fino a incendiare il cielo. Perché una canzone non è mai soltanto una semplice canzone. C’è la vita, nella musica. Ed è impossibile dire dove finisca l’una e inizi l’altra. Uno straordinario bestseller internazionale che ora è anche un’attesissima serie tv.

I prossimi adattamenti dei romanzi di Taylor Jenkis Reid

Come vi accennavo prima i romanzi di di Taylor Jenkins Reid hanno fan sparsi in tutto il mondo e sono stati nelle vette delle classifiche del New York Times. In Italia i lettori non sono da meno. Diversi romanzi dell’autrice sono stati tradotti nella lingua nostrana, anche se non tutti. Certamente avrete sentito parlare di I sette mariti di Evelyn Hugo, portato in Italia da Mondadori per la collana Oscar Fabula. Non manca ovviamente anche Daisy Jones & The Six, recentemente ristampato da Sperling and Kupfer con la cover della serie tv.

Non quindi affatto una sorpresa per noi che i romanzi dell’autrice vengano contesi a destra a sinistra per essere trasposti in salsa seriale o cinematografica. Il fandom e ampio e il potenziale di successo delle pellicole o delle serie pure.

Oltre a Daisy Jones & The Six sono altri due i libri che avranno a breve una versione live-action. Iniziamo a parlare del romanzo che vedremo trasposto davvero tra pochissimo: One True Loves.

One True Loves è un film romantico americano di prossima uscita diretto e prodotto da Andy Fickman come adattamento dell’omonimo romanzo del 2016 di Taylor Jenkins Reid. Nel cast figurano i volti noti di Phillipa Soo, Simu Liu e Luke Bracey. Il film debutterà nei cinema americani il 7 aprile, on demand dal 28 aprile.

Purtroppo il romanzo non è mai stato tradotto in italiano. Spero che con l’uscita del film magari anche in Italia presto una casa editrice decisa di tradurre il romanzo anche nella nostra lingua. Ed ogni modo vi lascio la sinossi di One True Loves in inglese.

In her twenties, Emma Blair marries her high school sweetheart, Jesse. They build a life for themselves, far away from the expectations of their parents and the people of their hometown in Massachusetts. They travel the world together, living life to the fullest and seizing every opportunity for adventure.

On their first wedding anniversary, Jesse is on a helicopter over the Pacific when it goes missing. Just like that, Jesse is gone forever.

Emma quits her job and moves home in an effort to put her life back together. Years later, now in her thirties, Emma runs into an old friend, Sam, and finds herself falling in love again. When Emma and Sam get engaged, it feels like Emma’s second chance at happiness.

That is, until Jesse is found. He’s alive, and he’s been trying all these years to come home to her. With a husband and a fiancé, Emma has to now figure out who she is and what she wants, while trying to protect the ones she loves.

Who is her one true love? What does it mean to love truly?

La trasposizione più attesa è senza ombra di dubbio quella di I sette mariti di Evelyn Hugo. Il romanzo della Jenkins Reid diventerà un film Netflix. La piattaforma di streaming dalla grande N ha infatti affidato a Liz Tigelaar, recentemente sceneggiatrice della serie Little Fires Everywhere, di occuparsi dell’adattamento. La produzione sarà curata da Liza Chasin per 3Dot Production e Brad Mendelsohn per Circle of Confusion. Liz Tigelaar è stata creatrice, showrunner e produttrice di Little Fires Everywhere e Casual, oltre ad aver lavorato a Life Unexpected per due stagioni. I casting sono in corso ma non sappiamo chi sarà il volto della protagonista.

Ecco la trama di I sette mariti di Evelyn Hugo:

DOPO ANNI VISSUTI LONTANO dai riflettori, la ex “divina” di Hollywood Evelyn Hugo, autentica icona della storia del cinema, è finalmente pronta a svelare la sua verità. E anche quella sui suoi sette mariti, naturalmente. Per farlo, sceglie Monique Grant, una reporter semisconosciuta. La più stupefatta è proprio Monique: perché proprio lei? E perché proprio adesso?

Si dà il caso che per la giornalista non sia proprio un gran momento: dopo pochi mesi dalle nozze il marito l’ha lasciata, e a trentacinque anni la sua vita professionale sembra già arrivata a un punto morto. L’incarico di scrivere la biografia di Evelyn Hugo potrebbe essere l’occasione che aspettava per dare una svolta alla sua carriera.

E così, nello splendido appartamento di Manhattan dell’attrice, Monique ascolta affascinata le parole di Evelyn: dagli esordi nella Los Angeles degli anni Cinquanta fino alla decisione di ritirarsi dalle scene trent’anni dopo, passando per i numerosi matrimoni, l’attrice rivela una storia di feroce ambizione, amicizia inattesa, e un grande amore proibito. Monique si sente sempre più vicina alla leggendaria star: a mano a mano che il racconto di Evelyn si avvicina alla conclusione, appare chiaro che le loro vite sono legate in modo drammatico e ineludibile.

Ecco i dettagli tecnici di Daisy Jones & The Six

