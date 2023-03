Batman Beyond: in sviluppo un film d’animazione (rumor)

Ecco i dettagli offerti da Jeff Sneider sul progetto Batman Beyond, il film d'animazione DC in risposta a Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Dopo che è stato cancellato il progetto live-action su Batman Beyond, sembra che il titolo avrà comunque vita, ma in un forma diversa. Secondo quanto riferito dall’insider Jeff Sneider, sarebbe in lavorazione un film d’animazione proprio su Batman Beyond. Il progetto era stato messo in cantiere durante la gestione DC di Walter Hamada, ma James Gunn e Peter Safran potrebbero portarlo avanti.

Secondo quanto riferito da Sneider:

In questo momento si tratta ancora di un progetto in sviluppo. I ragazzi che se ne occupano potrebbero essere richiamati la prossima settimana o in qualsiasi altro momento. Daniel Casey stava lavorando alla sceneggiatura su Batman Beyond, e si pensava fosse un lavoro per il live-action, ma in realtà a quello ci stava lavorando Christina Hodson. Il lungometraggio animato sarebbe la risposta DC a Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Ricordiamo che Batman Beyond ha avuto già una serie animata dedicata, uscita nel 1999. Si tratta di una storia oscura e cyberpunk, che spinge ancora più in avanti ed in profondità i temi di Batman: The Animated Series. In Italia la serie è stata trasmessa dal 24 marzo 2002 su Italia 1.