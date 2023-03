Will Smith fa il suo primo discorso in una cerimonia dopo gli Oscar 2022

Will Smith è tornato a fare un discorso in pubblico durante una cerimonia di premiazione in occasione degli African American Film Critics Association Awards. Si tratta del suo primo discorso dopo gli Oscar del 2022.

Ecco le sue parole su Emancipation:

Questo è stato il film più difficile della mia carriera. Il secondo giorno di riprese stavamo girando a oltre 40 gradi. Giravo una scena con attori bianchi, e ad un certo punto uno di loro improvvisa sputandomi addosso. Ed in quel momento ho sentito il regista, Antoine, dire ‘facciamone una senza sputo’. Ed è stato in quel momento che ho pensato che Dio esisteva.

Will Smith ha voluto anche ringraziare Apple per aver supportato gli aumenti del budget del film.

Posso dire che è stata la prima volta che uno Studio ha detto che era più importante la storia rispetto ai costi. Del resto loro hanno creato l’iPhone, e se lo possono permettere.

Emancipation – Oltre la libertà racconta la storia incredibile di Peter (Will Smith), un uomo nato schiavo che fugge dalla schiavitù affidandosi al suo ingegno, alla sua fede incrollabile e all’amore profondo per la sua famiglia per tentare in tutti i modi di eludere i cacciatori a sangue freddo e sopravvivere alle spietate paludi della Louisiana alla ricerca della libertà. Il film si ispira alle foto della schiena di “Whipped Peter” (Peter il fustigato) scattate durante una visita medica dell’esercito dell’Unione e pubblicate nel 1863 su Harper’s Weekly; in particolare, una delle immagini nota come “La schiena flagellata” (The Scourged Back), che mostra la schiena nuda di Peter completamente ricoperta da cicatrici, frutto di tutte le frustate ricevute dai suoi schiavisti, contribuì alla crescente opposizione pubblica alla schiavitù.