Volo orbitale: accordo siglato a Washington

La missione commerciale Ax-3 prevede un volo orbitale e un addestramento correlato per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale entro la fine del 2023 e Axiom Space, società americana, condurrà la terza missione commerciale totalmente. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso la sua soddisfazione riguardo all’accordo siglato con Axiom Space per la partecipazione alla missione Ax-3, definendola come un’opportunità unica per la Difesa e per l’Italia.

Secondo il Ministro, l’accordo rappresenta un importante passo avanti per le competenze nazionali nell’ambito del volo umano spaziale per accedere alle orbite basse e un consolidamento della cooperazione internazionale nel settore aerospaziale. Quest’ultimo ha anche sottolineato che questa collaborazione è un riconoscimento delle competenze acquisite dall’Aeronautica Militare nel campo dell’addestramento e delle missioni spaziali, e rappresenta uno sviluppo importante per la strategia spaziale italiana incentrata sull’uso pacifico della dimensione spaziale.

La collaborazione con Axiom Space offre all’Italia un vantaggio competitivo rispetto ad altri attori internazionali, consentendo al paese di consolidare la propria leadership nella costruzione di moduli abitativi orbitali e di sviluppare una nuova economia spaziale italiana, creando nuove opportunità di mercato per il “made-in-Italy”. La firma degli accordi tra l’Aeronautica Militare e Axiom Space, alla presenza dell’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia, rappresenta una continuazione delle attività già avviate nel 2018 tra le due parti nei settori del Commercial Spaceflight e della New Space Economy.