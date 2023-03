Viaggio spaziale: ecco quanto costa

In Giappone, una startup ha colto l’occasione per presentare un progetto che ha studiato per diversi anni: voli commerciali in una sorta di mongolfiera per l’osservazione dello spazio. Questa soluzione economica è un’alternativa per coloro che non possono permettersi di spendere milioni di euro (50, per la precisione) per ammirare la Terra da una prospettiva diversa. I palloni aerostatici sono infatti diventati una presenza costante nelle notizie internazionali, spesso associati ad abbattimenti, conflitti diplomatici o avvistamenti di presunti alieni.

La startup giapponese Iwaya Giken ha stretto una collaborazione con l’agenzia di viaggi Jtb Corp, con l’obiettivo di rendere i viaggi spaziali accessibili a tutti. Il progetto consiste in voli commerciali con una cabina biposto agganciata a un pallone che arriva fino a 25 chilometri di altitudine, offrendo una visuale libera dello spazio.

Il costo stimato per un volo è di circa 170 mila euro, ma il CEO dell’azienda si sta impegnando per abbattere ulteriormente i costi. A differenza di un razzo o di una mongolfiera tradizionale, il pallone sarà sollevato dall’elio e i voli rimarranno in sicurezza sopra il territorio e lo spazio aereo giapponese. La startup giapponese ha aperto le domande per un giro di osservazione dell’universo una settimana fa e continuerà a farlo fino alla fine di agosto. I funzionari dell’azienda hanno poi annunciato che i primi passeggeri selezionati saranno annunciati nel mese di ottobre, e i voli saranno separati da circa una settimana l’uno dall’altro, a seconda delle condizioni meteorologiche.