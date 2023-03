Nel 2023 Motorola presenterà una nuova versione del RAZR, è ufficiale

Una nuova versione del Motorola Razr pieghevole verrà lanciata quest’anno. A dirlo è il CEO del gigante tecnologico cinese Lenovo, che ora detiene il marchio.

Il Razr è uno dei telefoni cellulari più iconici del marchio ed è stato lanciato per la prima volta da Motorola nel 2004. È stato uno dei flip phone più popolari degli anni 2000.

Motorola ha riproposto il marchio Razr in una nuova forma pieghevole nel 2020, diventando uno dei primi produttori di smartphone a lanciare un dispositivo con uno schermo pieghevole.

Il CEO di Lenovo, Yuanqing Yang, ha raccontato alla CNBC che il nuovo RAZR pieghevole è stato accolto molto positivamente dal pubblico e che la prossima generazione del dispositivo è in rotta d’arrivo. Questione di qualche mese. «Onestamente credo che siano stati fatti molti passi in avanti», ha aggiunto.

Yang non è entrato nello specifico delle novità che verranno introdotte dalla versione del telefono in uscita nel 2023, limitandosi a spiegare che la cerniera è stata ottimizzata per essere più resistente e meno visibile e che sono stati fatti dei lavori per ottimizzare la visualizzazione e la riproduzione delle app.

Attualmente i dispositivi pieghevoli occupano ancora una quota di mercato piuttosto marginale. Su 100 smartphone venduti nel 2022, solamente poco più di 1 era uno smartphone con schermo pieghevole. Ci vorranno ancora diversi anni prima che diventino mainstream: nel 2026 potrebbero ancora rappresentare meno del 3% del mercato.

«Quando la tecnologia diventa matura, vedremo prezzi molto più bassi e questo aumenterà in modo significativo i volumi del mercato», ha comunque commentato il CEO di Lenovo.

Nel frattempo, durante il MWC di Barcellona Motorola ha presentato un nuovo concept phone piuttosto innovativo. Il suo schermo si srotola come una pergamena:

Forget foldable smartphones. Welcome to the world of the "rollable" – a concept design shown off by Motorola. Watch how the screen on the laptop and phone rolls up #MWC23 pic.twitter.com/qBqakfd4lm

— Arjun Kharpal (@ArjunKharpal) February 28, 2023