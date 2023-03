L’Attacco dei Giganti avrà un crossover con Fortnite

Gli universi di Fortnite e de L’Attacco dei Giganti sono pronti a incrociarsi, ed il tutto avverrà all’interno del gioco. Il videogioco di Fortnite sta sviluppando il capitolo 4 della seconda stagione, che sarà proprio quello in cui verrà introdotto il crossover con l’Attacco dei Giganti.

A rivelarlo son stati degli insider come Shiina e Hypex, che hanno reso noto come il battle pass della stagione 2 di Fortnite avrà come grande protagonista L’Attacco dei Giganti. Ancora Epic Games non ha dato conferma, ma, considerando l’attendibilità dei due insider sembra che il crossover si farà.

Proprio durante questo mese di marzo sarà disponibile la parte tre della stagione finale de L’Attacco dei Giganti. La prima stagione dell’Attacco dei Giganti è uscita nel 2013, mentre la stagione finale è iniziata nel 2020, e la Parte 3 dovrebbe concludere le vicende della storia originale. Ecco la sinossi della serie animata:

In un mondo terrorizzato dai famigerati “giganti” il determinato Eren Yeager è deciso a lottare contro la minaccia che sta invadendo le città degli uomini, minacciando la stessa razza umana. Ma sarà una lotta che pagherà a caro prezzo e cosparsa di lacrime e oscuri segreti venuti alla luce.

L’anime è disponibile sulla piattaforma streaming VVVVD, su Netflix e Amazon Prime Video. L’ultima stagione di Attack on Titan arriverà in esclusiva su Crunchyroll.