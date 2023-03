La startup coreana Sapeon sfida NVIDIA e punta ad una valutazione di 400 milioni di dollari

La startup coreana Sapeon, specializzata nella produzione di chip per l’intelligenza artificiale e con sede in California, sta raccogliendo fondi nella speranza di raggiungere una valutazione superiore a 400 milioni di dollari.

La società ha ricevuto il supporto di importanti aziende coreane come SK Telecom, SK Hynix e SK Square, un’azienda di investimento derivata da SK Telecom. Sapeon progetta semiconduttori per l’intelligenza artificiale utilizzati nei data center, come quelli utilizzati dalle società di cloud computing. Questi chip sono necessari per le applicazioni di intelligenza artificiale che richiedono una grande quantità di elaborazione dati. Attualmente, il mercato è dominato dall’azienda statunitense Nvidia, ma numerosi player consolidati come AMD e startup come Sapeon stanno cercando di sfidare la società americana.

La società coreana sta mirando al mercato statunitense, dove incontrerà la concorrenza di Nvidia. Ryu, il CEO di Sapeon, ha dichiarato che la società lancerà un nuovo chip per le AI a 7 nanometri quest’anno. Verrà prodotto dalla TSMC, la più grande azienda al mondo per la produzione di chip. Inoltre, Ryu ha affermato che Sapeon può sfidare Nvidia nel mercato dei chip AI e che le soluzioni di intelligenza artificiale cresceranno molto grazie all’evoluzione dei servizi AI, come ChatGPT di OpenAI.