La Fantastica Signora Maisel: teaser trailer e poster della stagione finale in arrivo

Oggi, l’amata e celebrata serie Prime Video La Fantastica Signora Maisel celebra la prossima uscita della quinta stagione con un nuovo teaser trailer e un poster ufficiale. I nuovi episodi arriveranno su Prime Video il 14 aprile, con una premiere di tre episodi, a cui seguiranno settimanalmente i successivi.

Amy Sherman-Palladino – creatrice della serie – e il produttore esecutivo Daniel Palladino hanno lavorato alacremente per questa nuova e conclusiva stagione, che avevano già chiaramente in mente dai tempi della quarta, un anno fa:

Amy, Dan e La Fantastica Signora Maisel hanno costruito un percorso senza precedenti, elevando il livello delle storie che raccontano personaggi femminili, sfidando certe convenzioni della nostra industria, e cambiando per sempre lo storytelling nel campo dell’intrattenimento. (…) Questa serie ha significato molto per Prime Video, ed i suoi effetti si sentiranno anche dopo la stagione finale. Non vedo l’ora che gli appassionati si possano gustare ogni momento del finale di questa indimenticabile serie.