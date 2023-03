I Guerrieri della Notte: il film cult dal 6 all’8 marzo al cinema

Dopo Frankenstein Junior un altro film cult è pronto ad arrivare nelle sale cinematografiche: stiamo parlando de I Guerrieri della Notte, che tornerà al cinema dal 6 all’8 marzo.

Ecco il trailer dell’evento, realizzato grazie alla Cineteca di Bologna.

Horror, western, musical, film sulle gang giovanili, thriller urbano. ‘I Guerrieri della Notte’ è un’autentica miscela esplosiva di cinema puro, un cult movie epico ed epocale.

Walter Hill ha dichiarato di questo cult:

Trovavo interessante l’idea di non guardare a una banda in termini di problema sociale, ma sotto un altro punto di vista, quello del loro eroismo inteso nell’accezione classica del termine. […] Mi piaceva anche l’idea di raccontare una vicenda tratta dalla storia greca. Si trattava dell’Anabasi ambientata in un mondo futuristico e fantascientifico […] Quando si dà vita a una fantascienza c’è spesso la propensione ad astrarla del tutto. Ho pensato che la sfida sarebbe stata renderla realistica e fantastica allo stesso tempo; volevo combinare quei due elementi per farne un fumetto dark.