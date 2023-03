Haunted Mansion: il poster del film Disney in uscita a luglio

Disney ha diffuso il poster di Haunted Mansion, il lungometraggio in uscita a luglio che avrà tra i protagonisti Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis e Jared Leto.

Ecco l’immagine.

Il cast del film è piuttosto importante, considerando che l’ultimo nome segnato è quello di Winona Ryder, che si aggiunge a quello di altri grandi membri del progetto, che sono: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Rosario Dawson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis che farà Madame Leota e Jared Leto come Hatbox Ghost. Inoltre ci saranno anche delle apparizioni di Dan Levy e Hasan Minhaj.

Jamie Lee Curtis ha detto sul film:

Bé, se dovessi definirlo come una ricetta di cucina, cosa che a me non riesce bene perché cucino a malapena, direi che è un buon mix, un qualcosa di piuttosto divertente. Per me è una storia moderna, fresca, c’è tanto humour ed anche un po’ di paura, ci sono i fantasmi, e cose di questo genere.