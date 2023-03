Google Pixel 7: uno specifico video tratto da Alien costringe il telefono a riavviarsi

Insomma, per riprendere il commento divertito di ArsTechnica: è un po' come The Ring. Vedi la cassetta e muori in 7 giorni, solo che in questo caso è il tuo telefono

A quanto pare basta un video, una clip molto specifica, per mandare completamente in tilt i Google Pixel 7. Se ne sono accorti alcuni utenti di Reddit, che hanno notato che riprodurre uno specifico video caricato su YouTube costringe il telefono ad un brusco arresto.

Insomma, per riprendere il commento divertito di ArsTechnica: è un po’ come The Ring. Vedi la cassetta e muori in 7 giorni, solo che in questo caso è il tuo telefono a morire.

Come segnalato dall’utente “OGPixel5” sul subreddit dedicato ai Google Pixel, guardare una clip specifica su un Google Pixel 6, 6a o Pixel 7 causa il riavvio immediato del telefono. Attualmente non conosciamo esattamente i motivi di questa curiosa anomalia: la teoria più diffusa è che qualcosa nel formato del video, 4K HDR, interferisca con il corretto funzionamento del telefono.

Non sarebbe nemmeno la prima volta. Anni fa era stato segnalato che uno specifica immagine poteva fare altrettanto, riavviando i telefoni Android se veniva impostata come sfondo. L’errore era causato da un glitch dello spazio colore. Sempre diversi anni fa era successa una cosa simile con gli iPhone, che tendevano ad andare in tilt se veniva visualizzato uno specifico carattere (dovette intervenire Apple con un aggiornamento).

Il video in questione è una clip tratta dal film Alien originale degli anni 70. I telefoni interessati utilizzano tutti Tensor di Google, che è un chipset derivato dall’Exynos. In teoria dovremmo aspettarci che anche altri telefoni Android con processore Samsung Exynos presentino lo stesso problema, ma non ci sono segnalazioni in merito. Sembra che il problema riguardi esclusivamente i telefoni Pixel più recenti. Nel frattempo, Google ha già risolto il glitch.