Demon Slayer 3: da oggi al cinema la terza stagione

Da oggi, giovedì 2 marzo, è disponibile nelle sale cinematografiche Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana. Si tratta dell’episodio da un’ora che apre Demon Slayer 3, la terza stagione della serie. Qui sotto vi proponiamo il trailer dell’opera d’animazione.

Ecco il filmato.

Ecco tutti i dettagli su Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana:

Diretto Haruo Sotozaki, il nuovo film del famosissimo anime campione d’incassi in tutto il mondo e tratto della celebre saga di Koyoharu Gotoge, che vanta oltre 150 milioni di copie vendute in Giappone. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è la storia avvincente e ricca di azione di un giovane alla ricerca di una cura per sua sorella, trasformata in demone dopo che la loro famiglia è stata ferocemente uccisa dai demoni.

Il film sarà al cinema da giovedì 2 marzo distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, e con Sony Pictures e Crunchyroll.

Un altro aspetto interessante della proiezione sarà il fatto che l’episodio speciale da un’ora verrà proiettato direttamente in lingua originale con i sottotitoli, un aspetto che potrà ulteriormente attirare i fan della serie.

E questa è la sinossi: