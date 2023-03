Amplifon: ricavi sopra i 2 miliardi, utile in crescita a 179 milioni

Amplifon ha registrato una crescita dell'8,8% dei ricavi nel 2022, superando per la prima volta i 2 miliardi di euro.

L’utile netto di Amplifon è aumentato del 13,1% a 179 milioni di euro, mentre il dividendo per azione è salito dell’11,5% a 29 centesimi. Secondo l’amministratore delegato Enrico Vita, questa tendenza positiva è continuata nei primi due mesi del 2023, con una “solida crescita dei ricavi”, e ci sono “prospettive di crescita sostenibile di ricavi e profittabilità nel medio periodo”.

Il CEO di Amplifon, ha poi affermato che nel 2022 l’azienda ha continuato il suo percorso di crescita, registrando un grande aumento in tutti i principali indicatori economici e raggiungendo altissimi livelli di ricavi, EBITDA e utile netto. Inoltre, ha sottolineato che per la prima volta in 72 anni, Amplifon ha superato i 2 miliardi di euro di ricavi e i 500 milioni di euro di EBITDA, con un aumento del risultato netto a due cifre e un conseguente aumento della proposta di dividendi.

Vita, amministratore delegato di Amplifon, ha dichiarato che nel corso del 2022 il gruppo ha consolidato la propria leadership globale, aumentando la quota di mercato. Questi risultati sono ancora più significativi considerando il mercato complesso e incerto caratterizzato da elevata inflazione e una base di confronto estremamente sfidante del 2021. Tuttavia, Vita ha sottolineato il buon avvio del 2023 e l’accelerazione delle acquisizioni effettuate da ottobre in poi. L’amministratore delegato ha espresso grande fiducia nelle prospettive di crescita sostenibile di ricavi e profittabilità nel medio periodo.