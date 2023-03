Xiaomi: da 0 al 100% di ricarica in 5 minuti, il video è impressionante

Xiaomi ha recentemente presentato un caricabatterie da 300 W che è in grado di caricare la batteria di un telefono Redmi al 100% in soli 5 minuti

Xiaomi ha recentemente presentato un caricabatterie da 300 W che è in grado di caricare la batteria di un telefono Redmi al 100% in soli 5 minuti. Questo nuovo caricabatterie supera il precedente record di Xiaomi di 210 W ottenuto lo scorso ottobre dal Redmi Note 12 Discovery Edition.

Xiaomi è stata in grado di ricaricare al 100% un Redmi Note 12 Pro+ modificato in appena 5 minuti.

Realme, un altro produttore di smartphone cinese, ha risposto alla sfida di Xiaomi presentando un caricatore da 240 W per il suo GT Neo 5 a gennaio di quest’anno. Xiaomi non è stata a guardare e ha modificato un Redmi Note 12 Pro+ per raggiungere una velocità di ricarica di 290 W usando lo stesso caricabatterie da 300 W.

Il Redmi Note 12 Pro+ è stato modificato per avere una batteria da 4.100 mAh invece di quella da 5.000 mAh del modello originale. Nel video di presentazione, la batteria raggiunge una velocità di carica di 290 W mantenuta fino al 65% di carica, poi diminuisce gradualmente fino al massimo della capacità.

Sorprendentemente, il telefono raggiunge il 50% di carica in soli 2 minuti e 12 secondi, per poi arrivare al 100% in soli 5 minuti.

Xiaomi ha dichiarato che la batteria modificata utilizza celle 15C invece di quelle 10C del modello originale, ma ha anche introdotto una formula elettrolitica migliorata e 50 funzioni di controllo per la corrente, la tensione e la temperatura.