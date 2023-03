Starfield non è mai stato promesso su PlayStation, precisa Phil Spencer

Durante un'intervista, Phil Spencer ha precisato che Starfield non è mai stato promesso su PlayStation e che Microsoft non toglie giochi ai rivali.

Phil Spencer è tornato a palare dell’esclusività di Starfield ai microfoni di Xbox On. Durante l’intervista, che trovate qui sotto, il capo di Xbox ha sottolineato che gioco non è mai stato promesso per altre piattaforme e che Microsoft non toglie giochi ai rivali.

Penso di non aver mai detto che Starfield non sarebbe stato un’esclusiva Xbox. Io ho detto che l’esclusività sarebbe stata decisa caso per caso. Ho detto che non avrei rimosso dei giochi dalle altre piattaforme, in modo da poter continuare a supportare le comunità di quei giochi. Elder Scrolls continua a ricevere i nuovi contenuti su tutte le piattaforme. Alcuni arrivano prima su PC, ma su console le novità arrivano in contemporanea. Abbiamo aggiornato Fallout 76 su tutte le piattaforme nello stesso momento”.

Phil Spencer ha poi spiegato che le esclusive rappresentano un aspetto importante del mercato console. Sia Nintendo che PlayStation hanno le proprie esclusive. Il capo Xbox afferma anche però che non ci sono esempi in Bethesda di giochi strappati alla community di PlayStation. Sul lungo periodo, per Spencer gli utenti giocheranno su più piattaforme, il che significa che tutti avranno comunque accesso a tutti i titoli.

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’evento dedicato a Starfield. Al momento non è stata ancora annunciata una data. Stando a quanto dichiarato da Tom Henderson tramite le pagine di Insider Gaming, Microsoft sta organizzando un nuovo evento dedicato a Bethesda per i primi giorni di marzo. Non è ancora del tutto chiaro, però, se si tratterà di un evento dedicato alla stampa o dell’atteso showcase pubblico.

