Return to Silent Hill: ecco la sinossi ed i primi nomi del cast

Attraverso il sito Filmportal sono arrivate delle importanti novità su Return to Silent Hill, il film sequel tratto dal popolare videogioco: sono stati diffusi la sinossi ed alcuni nomi del cast del progetto.

Per quanto riguarda la sinossi ecco i dettagli diffusi:

James Sunderland ritorna a Silent Hill alla ricerca del suo amore scomparso, Mary Crane. Ma la città non è più la stessa che ricordava. Ci sono personaggi che gli sembrano familiari, e che cercano di allontanarlo dalla sua ricerca. Alla lunga James si chiederà se si trova ancora nella realtà, o in un mondo da incubo creato da Jacob Crane.

Tra i nomi del cast, per ora, è stato citato solamente Jeremy Irvine, attore già visto in The Woman in Black: Angel of Death, e nel lungometraggio di Steven Spielberg War Horse. Return to Silent Hill sarà una produzione di Germania, Serbia e Gran Bretagna, e che vedrà coinvolte la Maze Pictures, Metropolitan, Davis Films di Parigi, la The Electric Shadow Company e la Lotus Wallace di Londra.

Metà delle riprese si svolgeranno tra Monaco di Baviera, Norimberga, Rossberg, ed il lago Ammer.