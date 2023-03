Pokémon: ecco le carte da non perdere all’asta su eBay

Abbiamo già segnalato che eBay sta dedicando un’intera settimane alle aste Pokémon, con carte inglesi e giapponesi in vendita, e prezzi di tutti i tipi. Perciò vogliamo offrire un paio di indicazioni agli appassionati, proponendo alcune delle carte più preziose presenti tra le varie aste.

Nel caso voleste vedere tutte le aste, trovate il LINK per poter fare una panoramica a tema carte Pokemon presenti questa settimana su eBay.

Pikachu Illustrator

Non possiamo non iniziare con Pikachu Illustrator, che è partito con un prezzo d’asta da 500.000 dollari. La carta Pikachu Illustrator di quest’asta è gradata 8. Questa card è considerata il Sacro Graal per i collezionisti, considerando che solo 36 persone hanno ottenuto tra il 1997 ed il 1998 questo pezzo rarissimo, e sono state distribuite tutte in Giappone. Solo 24 sono state successivamente gradate, mentre delle altre non si sa praticamente nulla. E su eBay ne trovate ben due presenti.

Pokemon base set 1st edition italiano I T A L I A

Segnaliamo anche una vendita su un set italiano come la Pokemon base set 1st edition italiano I T A L I A N Booster Box Sealed. Avere a disposizione un intero Box di prima edizione con le buste non aperte vale tantissimo. Aprendo anche solo una busta il prezzo scenderebbe vertiginosamente.

Pokemon Legendary Colllection Booster Box English

Lo stesso discorso vale anche per gli inglesi, con questo box del 2002 le cui buste interne non sono state ancora aperte, e che può offrire agli appassionati, da sigillato un valore che, in questo momento, è di 51.750 euro.

Charizard autografato da Mitsuhiro Arita

Le carte con Charizard protagonista sono sempre molto ambite, e nell’asta è stato proposto un CHARIZARD JAPANESE BASE SET #006 autografato dal disegnatore Mitsuhiro Arita. Il prezzo indicato attualmente è di 1.560 euro, dopo 31 offerte.

Blastoile

Spesso viene offuscato da Charizard, ma anche il personaggio di Blastoile ha una sua dignità e valore. Ecco una carta dedicata al character di prima edizione proveniente da un set francese. La quotazione è di 3.749 euro.

Shining Charizard

Di Charizard non si butta via niente, anzi, perciò vi proponiamo uno Shining Charizard gradato 10 di prima edizione proveniente dalla Germania. Il prezzo per aggiudicarselo è di 13.499 euro.

Dark Charizard

Altro Charizard di valore è questo Dark Charizard che viene proposto come prima edizione inglese e gradato 10. Il prezzo supera i 5.000 euro.

Pikachu Daisuki Club Gold Point

Dopo Pichachu Illustrator proponiamo un altro pezzo sempre dedicato al character: in questo caso stiamo parlando di un Pikachu Daisuki Club Gold Point del 2009 gradato 10. Il prezzo per aggiudicarselo supera i 5.000 euro.

Box set inglese ancora sigillato

Chiudiamo questa carrellata con un altro box set di grande valore, che è stato prezzato a 90.000 euro. Stiamo parlando di un box di serie inglese del 2003. In questo caso stiamo parlando di un box completamente sigillato.

Qui sotto, infine, trovate il LINK per poter fare una panoramica su tutte le aste a tema carte Pokemon presenti questa settimana su eBay.

