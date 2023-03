La Tata: Fran Drescher sta pianificando qualcosa per i trent’anni della serie TV

01—Mar—2023 / 9:38 AM

Ci sarà una reunion o un revival? Fran Drescher ha dichiarato che per i trent’anni de La Tata ha in mente qualcosa di speciale, e che, per questo motivo, ha già parlato con i vertici di Sony Pictures.

Durante un’intervista a ET ha detto:

Ho avuto un incontro importante con i partner di Sony Pictures Television. Considerando che siamo arrivati a trent’anni dall’esordio de La Tata vorrei fare qualcosa di speciale. Posso dire che è un qualcosa di assurdo il fatto che il telefilm sia più popolare oggi che in passato.

Ricordiamo che La Tata è stato creato da Fran Drescher e da Peter Marc Jacobson nel 1993, ed è andato in onda negli Stati Uniti fino al 1999, trasmesso su CBS. La storia racconta di una donna del Queens che diventa la tata dei figli di un ricco produttore di Broadway.

La serie TV è divenuta iconica nel tempo, ed anche in Italia La Tata ha avuto il suo successo, considerando che venne trasmessa negli anni Novanta sulle reti Mediaset. Tempo fa Fran Drescher parlò anche di un musical in produzione su La Tata.