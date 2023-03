La prossima Gigafactory di Tesla sorgerà in Messico, è (quasi) ufficiale

Il Presidente del Messico ha annunciato che Tesla aprirà la sua prossima Gigafactory nel suo Paese. L’azienda non lo ha ancora annunciato ufficialmente ed è probabile che intendesse farlo in occasione del prossimo Investor’s Day.

Secondo il Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, Elon Musk ha promesso di costruire la prossima gigafactory dell’azienda nel nord del Messico, nello specifico a Monterrey, la capitale dello stato settentrionale di Nuevo Leon. Si tratta di un accordo che ha richiesto diversi mesi di negoziazione: alla fine dello scorso anno, Musk ha visitato Nuevo Leon per incontrare il governatore della regione.

Tuttavia, c’erano molti dubbi sul fatto che Tesla potesse ottenere l’approvazione per costruire nell’area. Nel 2022 Monterrey ha sofferto una grave crisi idrica, e il presidente López Obrador aveva annunciato che il governo non avrebbe più concesso autorizzazioni per aprire nuove fabbriche che necessitano di molta acqua.

Ma a Tesla è stata concessa un’eccezione: pare che la casa automobilistica americana si sia impegnata ad utilizzare quasi esclusivamente “acqua riciclata”. Obrador ha aggiunto che Tesla porterà un investimento considerevole, con importanti benefici sull’occupazione dello Stato settentrionale.

Il presidente messicano non ha ovviamente fornito grosse informazioni sulle caratteristiche della prossima fabbrica di Tesla. Quasi sicuramente i dettagli verranno annunciati dall’azienda tra pochissime ore.