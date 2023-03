La Mummia – Brendan Fraser racconta: “Stavo per morire soffocato sul set”

Brendan Fraser ha ricordato di quando stava per ritrovarsi soffocato sul set de La Mummia.

01—Mar—2023 / 11:13 AM

Brendan Fraser è appena arrivato al cinema con The Whale, film che gli potrebbe portare una statuetta degli Oscar, ma, durante un’intervista, l’interprete ha ricordato di come abbia rischiato di ritrovarsi quasi strozzato durante le riprese de La Mummia.

Ecco le sue parole:

Stavo quasi per morire soffocato. C’era una sequenza d’impiccagione, e mi ritrovavo a stare sulle punte dei piedi, e con il cappio al collo. Così, ad un certo punto, il regista Stephen Sommers mi è passato vicino dicendomi che non sembrava abbastanza convincente la cosa. Così ad un certo punto è stata alzata la corda un po’ di più, ed io non avevo alcun appoggio, ero a penzolare nel vuoto.

Fraser ricorda di essere stato consolato da un coordinatore sul set che gli disse che anche Mel Gibson in Braveheart si era ritrovato nella stessa situazione.

Questa, invece, è la sinossi di The Whale, dal 23 febbraio al cinema:

In The Whale, Brendan Fraser offre una straordinaria performance nel ruolo di Charlie, un insegnante di inglese che soffre di obesità grave e che deve confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente (Sadie Sink, la protagonista della serie culto Stranger Things), per un’ultima possibilità di redenzione.