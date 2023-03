Isola ecologica: le critiche contrastano il progetto

Il sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, ha annunciato su Facebook che il progetto per la creazione di una nuova isola ecologica nella zona industriale ha ricevuto il via libera. La nuova isola ecologica sarà moderna, ecologicamente sostenibile e funzionale. Sarà circondata da verde e dotata di misure per evitare la formazione di pozzanghere, fango e cattivi odori, con un ingresso controllato sempre accessibile.

Durante i lavori di costruzione, verranno allestiti cassoni temporanei nella stessa area per garantire i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti. Il sindaco ha anche dichiarato che la sistemazione del cavalcavia è in corso e presto verranno avviati i lavori per il rifacimento dell’asfalto e dei marciapiedi.

Sono inoltre previste ulteriori novità per la zona industriale, di cui si sentirà presto parlare. Ciononostante, l’opposizione si è fatta sentire e ha espresso alcune critiche sul progetto. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Piero Paparella, ha criticato il progetto della nuova isola ecologica nella zona industriale di Ruvo di Puglia, accusando il sindaco di tentare di presentare l’intervento come un favore alle imprese della zona. Paparella, in sua difesa ha affermato che l’isola ecologica è un’infrastruttura che serve l’intera comunità e non solo le imprese, e ha sottolineato che un gruppo importante di aziende nella zona industriale ha espresso forte opposizione al progetto mettendo quindi in pericolo la sua imminente realizzazione. Paparella ha inoltre dichiarato che l’atto di negare l’ascolto a queste aziende e ignorare le loro preoccupazioni è inaccettabile.