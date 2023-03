IO Interactive: lo studio di Hitman annuncia un nuovo GDR fantasy online

IO Interactive, lo studio di Hitman, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo GDR fantasy online. Il team ha pubblicato sul proprio sito una comunicazione ufficiale che svela i primi dettagli sul gioco ed il primo concept artwork.

A new adventure begins at IOI. Join the party and help us realize our vision for a bold new online fantasy RPG: https://t.co/NV4TKL1cuO pic.twitter.com/m2xDZCqbZx

Nel messaggio, che trovate qui sotto, lo studio ripercorre le tappe del viaggio intrapreso con la serie di Hitman, annunciando di essere al lavoro anche su una nuova IP.

Ora vogliamo condividere con tutti voi il fatto che ci stiamo imbarcando in una nuova avventura! Un’avventura che espande la nostra creatività, le nostre capacità e, in un certo senso, la nostra identità. Stiamo costruendo un nuovo mondo, una nuova IP – un gioco di ruolo fantasy online. Un mondo e un gioco costruiti dalle fondamenta per intrattenere i giocatori ed espandersi per molti anni a venire. È una sensazione familiare, ma allo stesso tempo IO Interactive sta intraprendendo un viaggio diverso da tutti quelli che abbiamo fatto prima.”

Per molti, questo viaggio è anche un viaggio profondamente personale, iniziato molto prima che iniziassimo a creare giochi per vivere, ed è iniziato con il genere fantasy. Dai libri “Fighting Fantasy” che ti costringevano a scegliere il tuo cammino, da solo, contro maghi, lucertole e re ladri. All’unione, al cameratismo, all’agonia e alla gioia che si trovano intorno al tavolo da gioco. Per alcuni ha significato assumere il ruolo di game master: in parte narratore, in parte avversario dell’IA, in parte guida, in parte cattivo. Per tutti quelli che erano intorno a quel tavolo significava creatività, immaginazione, costruzione di un mondo insieme e un obiettivo condiviso nel creare una grande esperienza di gioco.”