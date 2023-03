Hi-Fi Rush si aggiorna con l’arrivo della Modalità Foto

Hi-Fi Rush riceve oggi un corposo aggiornamento che porta con sè diversi miglioramenti e l’aggiunta della Modalità Foto. Il nuovo update di Hi-Fi Rush consente dunque ai giocatori di scattare foto nel corso dell’avventura e di personalizzare i propri scatti utilizzando numerosi filtri ed effetti vari. Inoltre, sarà possibile anche modificare la posa dei personaggi per dare più carattere ai propri scatti.

Oltre all’aggiunta di questa particolare modalità, l’update corregge alcuni bug e problemi legati ai progressi e all’impostazione degli shader e dei dispositivi audio. Potete trovare tutti i dettagli sull’aggiornamento di oggi nelle note ufficiali della patch a questo indirizzo.

Nel frattempo Hi-Fi Rush continua ad essere un discreto successo. Oggi, Bethesda ha confermato tramite i suoi profili social che il gioco ha superato i due milioni di giocatori. Un ottimo traguardo per l’avventura musicale di Tango Gameworks

Annunciato a sorpresa in occasione dell’ultimo Xbox Developer Showcase, Hi-Fi Rush è un gioco d’azione ritmico ambientato in un mondo coloratissimo in cui tutto è governato dal ritmo, dagli alberi ondeggianti nell’ambiente di gioco fino ai colpi messi a segno durante i combattimenti.

Le sequenze di combattimento seguono perfettamente il ritmo scandito dalla musica e a differenza dei tradizionali giochi ritmici, le mosse non sono determinate dalla musica: i giocatori godono piuttosto della libertà tipica di un gioco d’azione. Tuttavia, immettere azioni a ritmo amplifica gli attacchi del giocatore insieme alla musica.

Vi ricordiamo che Hi-Fi Rush è ora disponibile su PC e Xbox Series X|S, anche tramite Xbox Game Pass.