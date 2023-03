Fastweb, pioggia di rincari sulla rete fissa: aumenti fino a 5€, ecco come recedere senza penali

I clienti di Fastweb devono prepararsi ad una nuova pioggia di rincari. L’operatore di rete fissa annuncia un importante cambiamento al suo listino. Le variazioni contrattuali riguardano un grandissimo numero di offerte di rete fissa: i rincari scatteranno dal 1 aprile del 2023.

Tutti i clienti verranno avvisati per tempo e avranno ovviamente il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penale, trattandosi di cambiamenti unilaterali imposti dall’operatore. La rimodulazione comporta un aumento del costo mensile dell’offerta che in alcuni casi può toccare i 5€ in più al mese.

Si tratta della sesta modifica contrattuale consecutiva annunciata da Fastweb nell’arco di un lasso di tempo piuttosto breve. A partire da oggi i clienti di Fastweb verranno avvisati della variazione. La comunicazione verrà anche inclusa nella prossima fattura, oltre che nell’area personale del sito e dell’applicazione ufficiali di Fastweb.

I clienti hanno tempo fino al 15 maggio 2023 per recedere dal contratto e passare ad un altro operatore senza incorrere in penali o altri costi.

La lista delle offerte interessante include Casa Light (da 1,04 euro a 4,94 euro), Fastweb Casa Privilege: (da 1,04 euro a 4,94 euro) e Fastweb NeXXt Casa (da 0,54 euro a 4,96 euro). Trovate la lista completa sul sito ufficiale dell’operatore di rete fissa.

Potete recedere senza penali inviando una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI). Potete anche recedere inviando una PEC a fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it.