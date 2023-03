Resident Evil 4 Remake: nuovo video dedicato alle novità del gameplay

Resident Evil 4 Remake è protagonista di un nuovo video in cui Capcom spiega come il gameplay è stato modernizzato rispetto all'originale.

Il remake di Resident Evil 4 è protagonista di un nuovo video pubblicato da Game Informer in cui Capcom illustra come è stato modernizzato il gameplay rispetto al gioco originale. Nel filmato, che trovate qui sotto, i due director del gioco, Yasuhiro Ampo e Kazunori Kadoi, spiegano quali saranno le novità che andranno ad impreziosire quest’atteso rifacimento sul fronte ludico.

Nel video, Ampo e Kadoi affermano ad esempio che Leon potrà difendersi in maniera più efficace dall’assalto dei nemici in questo remake grazie alla capacità di poter parare i colpi ed eventualmente sferrare potenti contrattacchi per mettersi in salvo. Inoltre, ora il protagonista può anche attaccare furtivamente i nemici con il coltello, un’arma che avrà maggiore utilità in quanto più forte ed efficace.

Oltre ad aver rinnovato il sistema di controllo, Capcom ha anche eliminato i Quick Time Event presenti a più riprese nel gioco originale. Di conseguenza, lo stravolgimento di questa meccanica comportaerà alcuni cambiamenti più o meno sostanziali a specifici momenti di Resident Evil 4,

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake è il rifacimento dell’apprezzato quarto capitolo della serie di Resident Evil. Il gioco ci permetterà di rivivere l’avventura Leon S. Kennedy in una veste completamente nuova con grafica, gameplay e contenuti del tutto rinnovati. Nonostante il titolo presenti alcune variazioni, Capcom ha sottolineato l’obiettivo del remake resta solo quello di svecchiare le meccaniche, restando ovviamente fedele al materiale originale.

Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Il gioco uscirà anche su PS4. Questa versione potrà essere aggiornata alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo.