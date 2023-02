Lies of P: confermate le versioni fisiche per PlayStation ed Xbox

Neowiz e Fireshire Games hanno annunciato che Lies of P arriverà anche in formato fisico su PlayStation 4,PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

Con un comunicato ufficiale, Fireshine Games ha annunciato di aver stretto stretto una partnership con Neowiz per la pubbliczione delle versioni fisiche di Lies of P. Oltre ad arrivare in formato digitale, l’ambizioso soulslike sarà disponibile anche su disco per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.

Siamo felicissimi di collaborare con Neowiz per la distribuzione delle edizioni fisiche di Lies of P nei territori occidentali più avanti quest’anno”, afferma Sarah Hoeksma di Fireshine Games “Trattandosi di uno dei giochi più attesi del 2023, non vediamo l’ora che i giocatori si immergano in questa reinterpretazione oscura di una favola classica, vivendo l’avventura che li attende”

Per l’occasione è stato anche rilasciato un trailer che annuncia l’arrivo delle versioni fisiche del gioco. Ve lo riportiamo qui di seguito:

Annunciato a maggio del 2021, Lies of P è l’ambizioso souls-like di Neowiz Games, ambientato in epoca Vittoriana ed ispirato alla fiaba di Pinocchio con diversi personaggi e luoghi iconici del racconto. Il titolo promette di offrire un’esperienza di gioco hardcore mututata dalle avventure soulslike di genere dark fantasy come Bloodborne, a cui si ispira anche sul piano stilistico e narrativo.

Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di vagare per le strade di Krat, una città invasa da automi assassini, nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche.

Vi ricordiamo che Lies of P sarà disponibile ad agosto del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e dal Day One su Xbox Game Pass.