La tecnologia informatica ispirata dal cervello

La Commissione europea ha deciso di investire milioni di euro in una start-up tedesca chiamata SpiNNcloud Systems. L’azienda sta sviluppando una tecnologia di elaborazione dei dati ispirata dal cervello, che potrebbe portare a importanti innovazioni nei settori dell’informatica, della robotica e della salute. Il finanziamento sosterrà, nello specifico, lo sviluppo di una nuova tecnologia informatica ispirata al cervello umano, nota come Spiking Neural Networks (SNNs). Le SNN sono un tipo di rete neurale che imita il modo in cui i neuroni del cervello umano comunicano tra loro, utilizzando brevi impulsi o “picchi” di attività elettrica. A differenza delle reti neurali tradizionali, che utilizzano pesi fissi per elaborare i dati, le SNN possono regolare dinamicamente le loro connessioni e adattarsi a nuove situazioni in tempo reale. SpiNNcloud Systems è all’avanguardia nella ricerca sulle SNN e ha già sviluppato un potente supercomputer basato su questa tecnologia, noto come SpiNNaker machine. Il nuovo finanziamento consentirà all’azienda di perfezionare e scalare ulteriormente la sua tecnologia, rendendola più accessibile a una più ampia gamma di settori e applicazioni. La start-up è stata fondata nel 2018 da un team di esperti provenienti dalla Technische Universität Dresden, che hanno sviluppato la tecnologia nel corso di molti anni di ricerca. Finora, l’azienda ha ricevuto finanziamenti da investitori privati e pubblici, ma l’investimento dell’UE potrebbe consentire alla start-up di accelerare la sua crescita.

L’UE investe miliardi di euro in start-up di Deep Tech per promuovere l’innovazione avanzata

L’investimento è parte di un programma più ampio dell’UE per promuovere la tecnologia di deep tech in Europa. La Deep Tech, o “tecnologia avanzata”, è un termine che descrive le tecnologie emergenti basate su una ricerca scientifica o tecnologica avanzata e innovativa, che spesso richiede un lungo periodo di sviluppo e investimenti significativi. Queste tecnologie spesso implicano l’applicazione di scienza avanzata e matematica, come l’intelligenza artificiale, la robotica, la biotecnologia, la nanotecnologia, il quantum computing e altre tecnologie emergenti. La Deep Tech ha il potenziale per creare impatti significativi sui settori esistenti e su quelli emergenti, aprendo nuove opportunità di mercato e portando a soluzioni innovative per problemi complessi. Tuttavia, a causa della complessità e dei costi associati allo sviluppo di queste tecnologie, il loro sviluppo è spesso guidato da un forte investimento in ricerca e sviluppo e dall’impiego di esperti altamente qualificati. Il programma prevede l’investimento di miliardi di euro in start-up che sviluppano tecnologie avanzate in settori come l’IA, la blockchain, la robotica e la biotecnologia. Secondo un portavoce della Commissione europea, l’investimento in SpiNNcloud Systems è “un esempio di come l’UE sta sostenendo la creazione di tecnologie avanzate in Europa che potrebbero cambiare il mondo. La tecnologia di elaborazione dei dati ispirata dal cervello ha il potenziale per portare a importanti innovazioni in molti settori, e l’UE è orgogliosa di sostenere questa start-up promettente”. Con il suo lavoro pionieristico nel campo delle SNN, SpiNNcloud Systems è ben posizionata per essere leader nello spazio deep tech, aprendo la strada a un futuro in cui la tecnologia informatica è più intelligente, efficiente e simile all’uomo.