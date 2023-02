DNA: 70 anni dalla scoperta della sua struttura

I due uomini che hanno cambiato il mondo sono James D. Watson e Francis Crick e la loro scoperta riguardava la struttura del DNA, considerata il “segreto della vita”. Sono passati 70 anni da quella scoperta epocale. Per oltre cinquant’anni, medici, fisici e biologi avevano cercato di capire l’esistenza e la natura dei geni.

Quando James D. Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins avanzarono la teoria della struttura del DNA basata su quattro lettere disposte in una doppia elica, questo fu un punto di svolta nella biologia. Questa scoperta ha permesso una rivoluzione copernicana nell’ambito della biologia e ha orientato il futuro della biomedica aprendo la strada a nuovi interventi terapeutici fino ad allora impensabili.

Nel 1962, questo lavoro ha valso a Watson, Crick e Wilkins il premio Nobel per la medicina. L’esperimento di Oswald T. Avery del 1944 fu importante per risolvere la questione dell’identità del materiale genetico. Egli dimostrò che il DNA possedeva la capacità di trasferire il materiale genetico da un batterio all’altro. Nel 1950, Erwin Chargaff condusse esperimenti che dimostrarono che le quattro basi azotate nel DNA erano organizzate in un rapporto sofisticato e costante, e che la composizione delle basi variava da una specie all’altra. Le scoperte portarono alcuni studiosi a concludere che le quattro basi fossero responsabili della costruzione di un codice con le istruzioni necessarie per portare le informazioni genetiche.