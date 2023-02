Xiaomi ha presentato degli occhiali AR estremamente sofisticati: risoluzione retina e peso ultra-piuma

Hanno una struttura in lega di magnesio-litio con elementi in fibra di carbonio. I display, dei MicroOLED, offrono risoluzione retina.

Durante il MWC 2023 di Barcellona, Xiaomi ha presentato anche i Wireless AR Glass Discovery Edition, un prodotto sperimentale che offre uno sguardo privilegiato su quello che potrebbe essere il futuro dell’elettronica di consumo. Un futuro – forse – meno smartphone-centrico e più votato alla realtà aumentata e mista.

Si tratta a tutti gli effetti del primo paio di occhiali per la realtà aumentata di Xiaomi. Offrono la connettività Snapdragon Space e sono equipaggiati con mini-schermi di qualità estremamente alta e con una luminosità adattabile in base all’ambiente. Sono completamente wireless, grazie ad un sistema di comunicazione brevettato da Xiaomi che, sulla carta, consente un ritardo inferiore a 50 ms.

I display offrono una risoluzione retina. Sono dei MicroOLED con risoluzione angolare di 58 PPD.

Il design è ricercato ed è stato fatto un importante lavoro per ridurne il peso ai minimi, ad esempio usando una struttura in lega di magnesio-litio con elementi in fibra di carbonio. Morale? Pesano appena 126 grammi, un peso equiparabile (e in alcuni casi inferiori) a quello di molti occhiali da vista o da sole.

Per navigare tra i menù e le funzioni degli occhiali, gli utenti non hanno bisogno di controller o altri accessori esterni. Si fa praticamente tutto usando le gesture. Questo perché gli occhiali sono anche dotati di un sistema di tracking delle mani molto avanzato.