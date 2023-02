Twitter, dormiva negli uffici dell’azienda per aumentare la produttività: Elon Musk la licenzia lo stesso

Lo stacanovismo non paga. Una dirigente che era diventata virale per aver preso la decisione di dormire negli uffici di Twitter è stata recentemente licenziata dalla sua azienda. Insomma, nemmeno sacrificare completamente la propria vita privata sull’altare della produttività rende immuni dalla scure dei licenziamenti.

La manager in questione era Esther Crawford, product manager di Twitter che aveva preso sotto la sua ala l’interno progetto Twitter Blue, cioè l’abbonamento a pagamento che offre alcuni vantaggi esclusivi e che è al centro della strategia del social per rendersi più indipendente dagli inserzionisti. Il progetto non sta andando granché bene e Twitter non è ancora stato in grado di raggiungere un numero di abbonati giudicato adeguato.

Curiosamente, Esther Crawford era considerata una fedelissima di Elon Musk. Insomma, faceva parte dei dirigenti che avevano abbracciato, senza fare obiezioni, la visione radicale del miliardario, facendo il possibile per implementare importanti cambiamenti al social network in tempi molto rapidi.

Secondo The Verge, assieme alla Crawford sarebbero stati licenziati almeno altri 60 dipendenti, molti dei quali facevano parte del team incaricato di sviluppare Twitter Blue. Attualmente non sono note le cause di questi nuovi esuberi.

Lots of speculation among ex employees that Musk must be about to install a whole new regime and that’s why he is cleaning house. Otherwise the cuts don’t make sense. “Hard to keep the lights on with the people who are still left,” one ex manager told me.

— Alex Heath (@alexeheath) February 26, 2023