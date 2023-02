Test fai da te individua Covid e influenza: approvato dalla FDA

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato un test diagnostico fai da te da banco (OTC) in grado di distinguere l’influenza A e B, comunemente nota come influenza, dal virus SARS-CoV-2 che causa la Covid-19. Il Lucira Covid-19 & Flu Home Test è un kit monouso che utilizza campioni di tampone nasale, raccolti autonomamente, e fornisce risultati in circa 30 minuti. Questa approvazione rappresenta un passo importante per garantire ai consumatori un accesso maggiore ai test diagnostici eseguiti interamente a casa.

Il nuovo test può essere comprato senza bisogno di una prescrizione medica e può essere eseguito comodamente a casa. Può essere effettuato dai soggetti di età pari o superiore a 14 anni, i quali possono raccogliere autonomamente i campioni di tampone nasale, o da un adulto per i soggetti di età pari o superiore a 2 anni.

Jeff Shuren, direttore del Centro per i dispositivi e la salute radiologica della FDA, ha dichiarato che l’agenzia sostiene l’innovazione nello sviluppo dei test e si impegna a lavorare con gli sviluppatori di test per fornire test più precisi e affidabili ai cittadini che ne hanno bisogno.

Per eseguire il test, il tampone del campione viene fatto ruotare in una fiala che viene quindi inserita nell’unità di test. In meno di 30 minuti, l’unità di test mostra i risultati, indicando se la persona è negativa o positiva per l’Influenza A, l’Influenza B e il Covid-19. È importante segnalare tutti i risultati ottenuti al proprio operatore sanitario per la segnalazione alla sanità pubblica e per ricevere le cure mediche appropriate.