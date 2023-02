Piano antineve per le autostrade: pronti a sfidare il maltempo

Sono stati messi in campo circa 600 mezzi e 900 persone per affrontare l'arrivo di precipitazioni, soprattutto sulle Alpi friulane e su alcune sezioni autostradali.

A partire da ieri e per le successive 24/36 ore, un sistema di maltempo dal Nord Europa che sta attraversando il nostro Paese potrebbe portare a nevicate nelle zone autostradali. In particolare, si prevedono pioggia e neve sulle Alpi friulane, che potrebbero interessare la A23 Udine-Tarvisio, oltre che sui tratti autostradali della A26 Genova-Gravellona Toce e della A7 Serravalle-Genova dell’Appenino Ligure-Piemontese, e sul tratto Appenninico Tosco-Emiliano della A1 Milano-Napoli.

Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano neve a causa delle previste nevicate sulle autostrade, impiegando circa 600 mezzi e 900 uomini. Oltre a trattamenti preventivi di salatura e a un potenziamento degli assistenti per gli utenti lungo le zone interessate dalle precipitazioni, Autostrade per l’Italia ha deciso di sospendere i cantieri che potrebbero interferire maggiormente con la circolazione fino al termine dell’allerta meteo, ad eccezione di quelli che non possono essere spostati, al fine di facilitare l’operatività dei mezzi antineve.

Si consiglia a chiunque si metta in viaggio nelle prossime ore di rimanere costantemente informato sulle condizioni meteorologiche e di viabilità prima e durante il viaggio. Inoltre, se possibile, si consiglia di pianificare il viaggio evitando le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche. Autostrade per l’Italia ha ricordato l’importanza di viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo, che devono essere montate esclusivamente in aree di servizio o parcheggio.