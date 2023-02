Offerte Amazon: Controller Xbox Wireless in varie colorazioni in sconto

Amazon oggi porta in sconto alcuni controller Xbox Wireless, permettendovi di scegliere tra varie colorazioni

Le offerte Amazon di oggi ci portano alla scoperta dei controller wireless Xbox, tutti disponibili in sconto ad un prezzo davvero molto conveniente. Si tratta di un’offerta a tempo, perciò non sappiamo quanto durerà, e non sappiamo se è disponibile su altre colorazioni oltre quelle che vi mettiamo qui.

Lo sconto, che arriva ad essere di circa 10€ sul prezzo originale, portandoli a 49,16€, è applicato al controller Bianco, Rosso e Lunar Shift (che viene venduto ad un prezzo leggermente superiore, 53,26€). Per quanto riguarda il design invece, si tratta di quello modernizzato per le nuove Xbox, con il tasto share al centro e superfici modellate migliorate.1







Tra le tante novità, inoltre, anche la possibilità di mappare i pulsanti in modo personalizzato, dando quindi comandi diversi da quelli classici al vostro controller. Compatibile con Xbox One e Xbox Series X/S, questo controller wireless può essere collegato anche al PC, grazie alla compatibilità con Windows 10 e 11, e ai dispositivi mobile tramite bluetooth (come device mobili, tablet e dispositivi portatili compatibili).

Mancano l’impugnatura gommata, le componenti intercambiabili, i blocchi del grilletto e le levette intercambiabili: queste sono feature invece disponibili sul controller Elite di seconda generazione.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

