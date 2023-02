Nokia ha cambiato logo per la prima volta in oltre 60 anni

Nokia si rinnova. Lo storico produttore europeo mette in soffitta il vecchio logo, che viene sostituito da una nuova versione, più moderna e colorata. È un cambiamento epocale: Nokia non cambiava logo – se non con minimi accorgimenti – da oltre 60 anni.

Per la prima volta in 60 anni, Nokia ha cambiato logo. “Non produciamo solo smartphone, ora siamo un’azienda leader nel settore B2B“

Il nuovo logo è più moderno, dinamico e adatto alla comunicazione digitale. Nokia lo ha condiviso in una serie di render, che lo vedono riproposto su sfondi e colori diversi. Questo per enfatizzare una delle principali caratteristiche del nuovo logo, che non è più in Yale Blue, ma ha tonalità gradienti.

Con il nuovo logo, Nokia abbraccia anche una nuova filosofia. Quella che vuole trasmettere è l’immagine di un’azienda che non è più legata a doppio filo esclusivamente al mercato egli smartphone, ma che produce anche moltissimi altri prodotti, tecnologie e servizi. Specie sotto il profilo del business-to-business, che da anni è una delle principali voci di fatturato di Nokia.

Nokia ha raggiunto molti traguardi negli ultimi due anni. Abbiamo stabilito una nuova strategia per fornire una crescita sostenibile e redditizia. Abbiamo cambiato il nostro modello operativo. Abbiamo adottato nuovi elementi culturali di Apertura, Senza Paura e Potenziamento. Soprattutto, abbiamo definito il nostro scopo… da Nokia, creiamo tecnologie che aiutano il mondo ad agire insieme. Oggi è un altro traguardo. Aggiorniamo la nostra strategia e, come fattore chiave, rinfreschiamo anche il nostro brand per riflettere chi siamo oggi: un leader nell’innovazione tecnologica B2B che apre la strada al futuro in cui le reti incontrano il cloud

si legge nell’annuncio dell’azienda.