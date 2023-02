Fish Tail Park: trasformare discariche in foreste galleggianti

Il Fish Tail Park ha sostituito un'area che in passato era utilizzata come discarica abbandonata. Oggi, questo parco rappresenta una foresta galleggiante.

Il Fish Tail Park, creato da un team di paesaggisti ed urbanisti, è stato realizzato nella città di Nanchang, situata nella pianura alluvionale del fiume Yangtze in Cina orientale, e sorge dove un tempo si trovava una discarica abbandonata. La foresta che ne è risultata è in grado di gestire le acque piovane e le inondazioni dell’area, creando un ambiente ideale per la flora e la fauna locali. Oltretutto, il parco offre un’opportunità unica per le persone di passeggiare immersi nel verde in un’area sicura della città. Il progetto del Fish Tail Park è stato ideato da Turenscape.

Un parco ispirato all’epoca atzeca

Il parco è stato creato a Nanchang, una città cinese soggetta a forti piogge monsoniche, per garantire la sicurezza dei cittadini senza dover rinunciare all’area verde dell’alluvione. Il parco, ispirato ai giardini galleggianti aztechi, è costituito da piccole isole galleggianti nel lago centrale costruite utilizzando una base di cenere di carbone e terriccio.

La foresta che galleggia del Fish Tail Park è composta da piante autoctone in grado di resistere alle piogge abbondanti. Anche gli arbusti e il sotto strato sono stati scelti appositamente per mantenere un alto grado di permeabilità, anche quando emergono le coste aride e fangose lungo le sponde. Durante le inondazioni annuali, la foresta centrale sospesa sull’acqua viene sommersa, ma grazie alle passerelle che attraversano tutto il parco, i visitatori possono vedere scorci unici in diversi momenti dell’anno.

I bordi del parco sono studiati secondo terrazzamenti per fare da filtro tra il parco e l’area urbana limitrofa. Nonostante si trovi vicino ad una città con oltre 2000 anni di storia, l’aspetto moderno del parco, gli arredi in alluminio riciclato facilmente lavabili e le torrette lo rendono anche una attrazione turistica contemporanea. Il costo del progetto è stato di soli 4 dollari per piede quadrato.