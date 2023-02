Final Fantasy XVI: il sistema di combattimento si ispira al job system di Final Fantasy V

Durante un'intervista, Naoki Yoshida ha rivelato che il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI è in realtà ispirato al job system di Final Fantasy V.

Il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI è ispirato al job system di Final Fantasy V. A rivelarlo sono stati il producer Naoki Yoshida e i director Hiroshi Takai e Kazutoyo Maehiro durante un’intervista concessa a Dangeki Online.

Gli sviluppatori hanno discusso delle principali fonti d’ispirazione legate al combat system del gioco. Da questo punto di vista, i tre autori sono stati concordi nel citare Final Fantasy V come principale punto di riferimento per lo sviluppo del gioco.

Gli sviluppatori hanno rivelato che il loro obiettivo è sempre stato quello di riuscire a creare un RPG d’azione che fosse prima di tutto divertente da giocare. E parlando nello specifico del sistema di combattimento, Maehiro ha dichiarato che il sistema di progressione delle abilità di Final Fantasy V ha ispirato parte dello sviluppo del gicoo, mentre Takai ha paragonato gli Eikon di FFXVI al sistema di job di FFV.

Sarebbe più facile da capire se dicessi che [il combattimento] sarà come controllare Bartz, il personaggio principale di FFV, in un’azione in tempo reale», ha spiegato Maehiro.

Il team ha voluto dunque creare un combat system che permettesse ai giocatori di creare combinazioni uniche proprio come avveniva in Final Fantasy V.

Annunciato al PlayStation Showcase del 2020, Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix ed uno dei giochi più attesi del 2023. Il gioco si distingue per la sua impronta marcatamente action ed il suo stile capace di riportare in campo un fantasy medievale che si rifà ai primissimi capitoli della serie, rielaborati ovviamente in chiave più moderna.

Final Fantasy XVI uscirà il 22 giugno 2023, inizialmente solo su PS5.