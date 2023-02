Razzo Vulcan: ULA annuncia il lancio inaugurale a maggio

A bordo del razzo Vulcan ci saranno tre differenti carichi utili: il lander lunare Peregrine di Astrobotic, due satelliti Kuiper di Amazon e una capsula di Celestis. La capsula conterrà diversi elementi commemorativi, tra cui campioni di DNA di parte del cast di Star Trek e di alcuni ex presidenti degli Stati Uniti.

ULA ha scelto la data di lancio del Vulcan basandosi principalmente sulle esigenze del carico principale, ovvero il lander di Astrobotic, che ha solo pochi giorni al mese per il lancio per poter raggiungere l’orbita corretta. Inoltre, ha pianificato di eseguire questi test nei prossimi giorni, portando il Vulcan al pad di lancio per eseguire un carico completo di propellenti e un test pre-lancio, seguito da un flight readiness firing in cui i motori BE-4 del razzo verranno accesi per 3,5 secondi al 70% della loro spinta massima.

La data di lancio dipenderà dal completamento di questi test e dalla consegna dei tre payload in tempo. Nonostante il lancio sia stato programmato per il 4 maggio, che rappresenta già un piccolo ritardo rispetto alla data originale del primo trimestre, il CEO di ULA, Tory Bruno, si è dimostrato fiducioso che la data verrà rispettata. Bruno ha infatti rassicurato che il lancio a maggio non cambierà i piani per il 2023 che prevedono due diverse missioni.