Wolverine: Hugh Jackman ha danneggiato la sua voce per interpretare il personaggio

Hugh Jackman aveva già raccontato di quanto fisicamente lo avesse cambiato il personaggio di Wolverine, tanto che per lavorare su The Music Man, ha dovuto fare un importante cambiamento fisico e sulla massa muscolare. Ma, di recente, Jackman, ha parlato anche di quanto la sua voce si sia rovinata prestando la voce per il character di Wolverine.

Ecco le sue parole:

Ho fatto dei danni alla mia voce, il mio falsetto non era molto efficace, ed ho dovuto puntare molto sull’urlato. La mia vocal coach della scuola di arte drammatica sarebbe rimasta atterrita. Avevo imparato una tecnica per gridare senza rovinare la voce, ma durante le riprese dei film con Wolverine ho fatto delle cose che mi hanno portato a rovinarla. Ora ci sto lavorando sopra, ed ho un insegnante di canto per questo. Punto molto sul movimento del fisico e sulla preparazione vocale per i miei ruoli.

Hugh Jackman ha di recente parlato del suo ritorno nei panni di Wolverine, descrivendo il percorso che lo ha portato verso questa decisione, sottolineando l’insistenza di Ryan Reynolds come fattore decisivo.