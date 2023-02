Siamo arrivati anche alla recensione della stagione 3 di Star Trek Picard e si può tranquillamente dire che i fan di lunga data sentiranno una punta di eccitazione sentimentale vedendo di nuovo insieme il loro amato equipaggio dell’Enterprise-D. Tuttavia, dovremmo incanalare i nostri vulcaniani interiori per tenere sotto controllo quelle emozioni. Siamo già stati su questa strada.

Star Trek: Picard 3 segna il terzo e ultimo viaggio per l’iconico capitano di Patrick Stewart, e siamo lieti di comunicare che segue la direttiva principale per una serie tv conclusiva degna di plauso. I primi tre episodi della stagione 3 di Picard sono ora in streaming su Prime Video. Anche solo in un paio di stagioni, lo show tv è caduto in qualcosa di simile a una formula: il Capitano – scusate, Ammiraglio – Picard sta cercando di godersi la sua pensione nel suo vigneto quando viene galvanizzato all’azione da un messaggio misterioso solo per i suoi occhi. Lungo la strada, incontra rapidamente un’ex star di Trek ora trasformata in una tosta macchina per uccidere, per qualche motivo. E un cattivo familiare emerge in una forma nuova e molto più spaventosa.

Dopo alcuni cameo apprezzati dalla folla nelle puntate precedenti, la stagione 3 completa la riunione del cast classico di The Next Generation.

Patrick Stewart è affiancato dal resto del cast dell’amata serie Trek degli anni ’90 in cui abbiamo incontrato per la prima volta Picard e la troupe, ed è una gioia rivederli in azione.

A chi non piacerebbero gli scherzi di Picard di Stewart e Will Riker di Jonathan Frakes che si uniscono insieme in una missione nei meandri dello spazio?

E i fan che erano indecisi sul nuovo Trek possono immergersi nella nostalgia del carattere distintivo di Next Generation, o nel tema di TNG che risuona nei titoli di coda pieni di sorpresine.

D’altra parte, la serie tv rifiuta di prendere la strada facile immaginando un futuro per i personaggi amati. Potresti sussultare al Beverley Crusher John Wick di Gates McFadden che attacca gli alieni con un fucile phaser, e

nessuno ha davvero bisogno che Jean-Luc Picard indossi giacche di pelle e dica “cazzo”.

Ma c’è la sensazione genuina che la vita sia accaduta a queste persone. Non sono stati semplicemente conservati in un buffer del teletrasporto per 30 anni in attesa di essere trasportati nello stesso modo in cui li conoscevamo. Vedere la sfrontatezza di Riker temperata dalla tragedia, o Picard che affronta un errore che non sapeva di aver mai commesso, è straziante, ma, sai, in un modo divertente. Di seguito il trailer della serie pubblicato su YouTube:

All good things…

Nel 2019, Paramount+ ha pubblicato un trailer per la prima stagione di Picard che ci mostrava un Jean-Luc Picard invecchiato, una sequenza onirica del tenente comandante Data morto da tempo, e prometteva una trama avventurosa piena di mistero ed eccitazione. Invece, abbiamo avuto all’epoca un caos lungo 10 episodi di noia, personaggi spregevoli, violenza gratuita e una trama senza senso che ha lasciato i fan di Next Generation con l’amaro in bocca, chiedendosi se il nostro capitano preferito fosse davvero morto.

Allo stesso modo, i trailer della seconda stagione ci hanno mostrato uno show televisivo in cui Q ritorna con una trama sinistra che ricorda il classico episodio di Next Generation “All Good Things” e il film di successo del 1996 Star Trek: First Contact. Quello che abbiamo ottenuto è stato un disastro tortuoso, noioso, scritto male e recitato male che ha sprecato le capacità di un cast e di un team di produzione di prim’ordine.

La serie è stata così mediocre che il team di Paramount+ ha pubblicato un teaser per l’ultima stagione mentre la seconda stagione era ancora in onda. Come a dire:

Sappiamo che fa schifo. Ma Geordi e Worf torneranno la prossima stagione, quindi non cancellare il tuo abbonamento.

Non è perfetto, ovviamente. Anche se dà il via alla serie, Crusher viene rapidamente messa in ombra dal nuovo personaggio che porta con sé. E dopo aver visto la prima metà della stagione di 10 episodi, si nota che alcuni membri della troupe non si sono ancora presentati. Ma a giudicare dagli episodi visti, abbiamo fiducia che saranno trattati in modo interessante e rispettoso. È particolarmente bello vedere Worf prendere a calci in culo il prossimo ed essere divertente senza mai essere il bersaglio dello scherzo.

I volti familiari non si presentano solo per il gusto di farlo, per uno schiaffo d’onore gradito alla folla.

C’è un cameo particolarmente avvincente in alcuni episodi che guidano la storia e sfida Picard ad affrontare un lato brutto di se stesso, Stewart che affonda i denti nel suo ritratto di un rancore di 30 anni.

Quel particolare cameo (senza spoiler) ci ricorda anche che Star Trek della vecchia scuola ha effettivamente sviluppato i suoi personaggi e i loro difetti. Classic Trek era più che capace di complicare le loro vite e non sempre offriva finali felici (o prevedibili).

Picard 3 rappresenta una sfida per i fan della vecchia scuola, ma va bene. Lo show tv non è una visione confortevole o un rimaneggiamento nostalgico. Giustifica sinceramente la sua esistenza, facendo avanzare i personaggi e l’universo di Star Trek.

La stagione inizia con Crusher che non va a buon fine, chiamando Picard e Riker (e Seven of Nine di Jeri Ryan, di ritorno dalle stagioni precedenti) per una missione tutt’altro che legittima nello spazio profondo. Picard deve affrontare sia i suoi demoni personali che un nuovo nemico spaventosamente potente (interpretato con intensità ridacchiante da Amanda Plummer) mentre i suoi compagni vecchi e nuovi scoprono qualcosa di molto più grande di quanto avessero mai immaginato…

…come to an end

Arriviamo alla conclusione di Star Trek Picard 3 dicendo che Paramount+ ha dimostrato che il suo reparto di produzione di trailer è molto più qualificato e sintonizzato su ciò che vogliono i fan di Star Trek classico rispetto alle persone che realizzano effettivamente lo show. E mentre è possibile che lo showrunner della terza stagione, Terry Matalas, abbia trasformato Picard in qualcosa di guardabile, è meglio tenere sotto controllo quell’entusiasmo fino a quando non vedremo il risultato finale.

Questa trama è forse la più “Trek” che lo show tv abbia avuto finora, svolgendosi su una vera nave stellare della Flotta Stellare con personaggi che indossano uniformi e tutto il resto.

Presenta anche quell’elemento TNG preferito dai fan: un ufficiale rivale testa di cazzo (sai, un tipo Jellico) che è tutt’altro che innamorato dello spirito avventuroso della famiglia Enterprise.

Ma è tutto aggiornato dal formato vintage della missione della settimana di Trek con trame in corso, archi di personaggi che durano tutta la stagione e sferzate di drammi. È bello vedere che attori e personaggi hanno tutti qualcosa da fare piuttosto che agitare tricorder e premere pulsanti ogni settimana.

Detto questo, c’è un elemento di dramma prefabbricato, come in tutti gli spettacoli Trek di nuova generazione (Discovery e Strange New Worlds).

Molto dipenderà dalla tua tolleranza per i personaggi intrappolati in situazioni di vita o di morte che si fermano per una chiacchierata a cuore aperto o che hanno un’accesa discussione sul ponte quando l’allarme rosso dovrebbe far concentrare le loro menti sulla situazione.

E perché è tutto così buio? Ingegneria, dirotta un po’ di energia su quelle dannate luci!

Nel complesso, tuttavia, Picard 3 si è rivelato un revival di Star Trek molto coinvolgente. È più di un esercizio di nostalgia, più di una scatola di action figure di Playmates tirata fuori dalla soffitta con accessori di plastica per phaser rimessi in mano.