Kratos XQ-58A Valkyrie: il drone autonomo raggiunge nuove altezze

Il progetto è portato avanti da Kratos con una grande attenzione nei confronti della sperimentazione, al fine di supportare le missioni operative e soddisfare molteplici esigenze del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Sono state fornite fotografie che illustrano alcune delle prestazioni uniche del sistema, che continua ad evolversi e a migliorare le sue funzionalità.

Il Kratos XQ-58A Valkyrie è un drone a basso costo sperimentale, creato per un programma dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Il programma rientra nel pacchetto dei progetti Low-Cost Attritable Aircraft Technology (LCAAT) del laboratorio di ricerca US Air Force Research Laboratory. L’XQ-58A rappresenta il primo esempio di un nuovo tipo di UAV, caratterizzato da costi di approvvigionamento ed operativi molto bassi.

La fine del 2022 e l’inizio del 2023 erano e dovrebbero continuare a essere tempi entusiasmanti per i sistemi di droni ad alte prestazioni. Gli eventi mondiali, le realtà di bilancio e la tecnologia si intersecano per illustrare l’incredibile capacità che questi sistemi consentono attraverso approcci unici e, in alcuni casi, non convenzionali che si traducono in soluzioni a basso rischio e realizzabili in termini di budget per le esigenze di difesa del 21° secolo. Kratos è incredibilmente entusiasta di essere una parte importante di questa rivoluzionaria evoluzione.