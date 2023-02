Il Grinch: la popolare storia di Dr. Seuss avrà un seguito

Random House pubblicherà il libro sequel della popolare storia natalizia How the Grinch Stole Christmas.

Da poco è stata diffusa la notizia che Random House pubblicherà il sequel della storia popolare di Dr. Seus How the Grinch Stole Christmas. Il titolo della storia sarà How the Grinch Lost Christmas! ed a realizzarla è stato chiamato Alastair Heim.

Heim ha già avuto esperienza con il mondo di Dr. Seuss, con storie come If I Ran Your School e I am the Cat in the Hat. Alice Jonaitis di Random House ha dichiarato:

Una delle domande che ho ricevuto più spesso dai fan di Dr. Seuss è stata: cosa è accaduto al Grinch dopo che ha rubato il Natale?

La risposta la darà Alastair Heim, che ha aggiunto:

Mentre lavoravo a questa storia non riuscivo a rendermi conto di essere addentrato all’interno dell’universo narrativo di Dr. Seuss creato decine di anni fa.

Ad illustrare il libro ci sarà Aristides Ruiz, che ha affermato:

Appena mi si è presentata l’opportunità ho colto subito la possibilità di lavorare a questa storia, scoprendo quanto sia difficile approcciare ed espandere un tesoro così grande della tradizione natalizia americana.

Ricordiamo che il libro originale venne pubblicato nel 1957, mentre l’adattamento animato è uscito nel 1966.