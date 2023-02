Salute mentale: l’esercizio fisico è più efficace dei farmaci

I ricercatori dell’Università dell’Australia Meridionale dimostrano che ‘l’esercizio fisico è 1,5 volte più efficace della consulenza o dei principali farmaci utilizzati per gestire la depressione. Pubblicata sul British Journal of Sports Medicine, la revisione dei ricercatori è la più completa fino ad oggi, comprendendo 97 revisioni, 1039 studi e 128.119 partecipanti. Dimostra che l’attività fisica è estremamente utile per migliorare i sintomi di depressione, ansia e angoscia. In particolare, la revisione ha dimostrato che gli interventi di esercizio fisico della durata di 12 settimane sono stati i più efficaci nel ridurre i sintomi della salute mentale, evidenziando la velocità con cui l’attività fisica può apportare un cambiamento. I maggiori benefici sono stati riscontrati tra le persone affette da depressione, le donne in gravidanza e nel periodo post-partum, gli individui sani e le persone con diagnosi di HIV o malattie renali.

970 milioni di persone soffrono di uno o più disturbi mentali

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo una persona su otto (970 milioni di persone, quindi) soffre di un disturbo mentale. La scarsa salute mentale costa all’economia globale circa 2,5 miliardi di dollari ogni anno, un costo che si prevede salirà a 6 miliardi di dollari entro il 2030. In Australia, si stima che una persona su cinque (tra i 16 e gli 85 anni) abbia sofferto di un disturbo mentale negli ultimi 12 mesi. Il dottor Ben Singh, ricercatore capo dell’UniSA, afferma che l‘attività fisica deve essere prioritaria per gestire meglio i crescenti casi di condizioni di salute mentale.