Roald Dahl: i libri dell’autore di Willy Wonka saranno disponibili sia in versione originale che “censurata”

Dopo le controversie che sono nate in seguito alle revisioni che la Disney sembrerebbe voler fare con la Saga di Don Rosa di Zio Paperone, anche Roald Dahl, l’autore di storie come quella su Willy Wonka e di numerosi classici per bambini, subirà all’interno delle sue opere dei cambiamenti e delle revisioni stabilite dall’editore Puffin U.K. Ma, dopo le polemiche nate in seguito a questo annuncio, sembra che anche le versioni originali delle opere di Dahl saranno rese disponibili.

La The Roald Dahl Classic Collection sarà resa disponibile con il logo Penguin assieme alle versioni riviste da Puffin. Questa opzione, così come dichiarato dalla casa editrice:

Permetterà agli stessi lettori di scegliere quale versione preferiscono.

La polemica è nata dopo che l’editore ha comunicato di aver riscritto alcune parti all’interno delle opere di Dahl, sostituendo frasi come “enorme ciccione” e inserendo solo “enorme”, ed altre come “formidabile femmina” con “formidabile donna”. Tutto ciò ha scatenato la popolazione britannica, con persone che hanno parlato di “assurda censura”.

Puffin perciò ha deciso comunque di pubblicare anche le versioni originali delle opere di Dahl, includendo pure altro materiale rilevante d’archivio. Francesca Dow di Penguin ha dichiarato:

Per quarant’anni abbiamo pubblicato le storie di Roald Dahl assieme alla Roald Dahl Story Company. Si tratta di un scrittore che per generazioni ha nutrito l’immaginazione di tanti lettori. Il dibattito delle scorse settimane ha ancora di più fatto notare la potenza di Roald Dahl, sollevando la questione di come le storie di un’altra epoca possano essere rilevanti per ogni generazione.

E poi ha continuato: