Pensioni con quota 103: requisiti e procedure per la domanda

È possibile effettuare la richiesta online per la pensione anticipata, utilizzando i numeri dell’Inps o attraverso i servizi del Patronato. L’Inps ha iniziato ad accettare le domande per la pensione con Quota 103. I lavoratori nati fino al 1960 e che hanno lavorato almeno dal 1981 possono presentare la richiesta se hanno raggiunto i 62 anni di età e versato almeno 41 anni di contributi, come è stato previsto dalla Manovra 2023.

Per i lavoratori del settore privato che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2022, il primo momento utile per fare richiesta sarà il 1° aprile, dopo tre mesi di finestra mobile. Per i lavoratori del settore pubblico, invece, la data sarà il 1° agosto. Coloro che soddisfano i requisiti necessari durante l’anno potranno accedere alla pensione con Quota 103 dopo sei mesi dal raggiungimento dei requisiti per i pubblici e dopo tre mesi per i lavoratori privati. Per i lavoratori del comparto scolastico esistono regole specifiche per presentare le domande di cessazione dal servizio.

Con il messaggio 754/2023, l’Inps ha comunicato che il portale-pensione è stato aggiornato per consentire la presentazione delle domande per la pensione anticipata flessibile. Ci sono diversi canali attraverso cui è possibile presentare la richiesta. In primo luogo, può essere presentata online accedendo direttamente al sito Inps utilizzando le credenziali SPID (almeno di Livello 2), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). Dopo aver selezionato la sezione “Pensione e previdenza“, è necessario passare alla sezione specifica per le domande di pensione e quindi all’area chiamata “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.