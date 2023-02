Pangea SY30J: l’aereo ibrido-elettrico da 30 posti accessibile ai disabili

L’aereo Pangea SY30J offre vantaggi come una maggiore accessibilità e costi operativi ridotti. Potrebbe, inoltre, essere utile in quanto in grado di decollare e atterrare su piste relativamente corte, di soli 3.500 piedi, il che significa che potrebbe servire aeroporti dove le compagnie aeree commerciali non operano attualmente. The AirCraft Company intende offrire diverse configurazioni interne, comprese versioni cargo ed executive del Pangea.

Il risparmio economico derivante dall’uso dell’aereo potrebbe incentivare le comunità più piccole, lontane dai grandi hub, a tornare a volare e offrire maggiori servizi point-to-point da parte delle linee aeree. La start-up americana The AirCraft Company, con sede a Wichita, ha annunciato il progetto di produrre il Pangea SY30J, un aereo di linea regionale ibrido-elettrico da 30 posti che dovrebbe entrare in servizio nel 2029.

L’azienda ha dichiarato che il nuovo aereo sarà in grado di accogliere le sedie a rotelle dei passeggeri disabili direttamente in cabina, fornendo così una soluzione innovativa rispetto ai progetti attualmente in circolazione, dove le persone con mobilità ridotta sono spesso trascurate a causa dello spazio limitato nella cabina. Il Pangea SY30J avrà una configurazione a sedili singoli nelle prime file e a due posti nelle altre, per un totale di 30 posti su 10 file, con un passo dei sedili di 91 cm, che garantisce 15 cm in più di spazio per le gambe rispetto alla media degli aerei di linea ed è il primo aereo di una famiglia di aerei, la cui progettazione è iniziata più di un anno fa e ha ricevuto recensioni favorevoli da alcune linee aeree.